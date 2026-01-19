TOGG Yeni Model Aileleriyle Pazar Hedefini Genişletiyor

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, ürün yelpazesini genişletme yönünde kararlı adımlar atmayı sürdürüyor. Daha önceleri ağırlıklı olarak SUV ve sedan tipindeki elektrikli binek otomobilleriyle dikkat çeken marka, artık daha kapsamlı bir vizyonla hareket ettiğini göstermeye başlıyor. Son dönemdeki marka ve model tescil başvuruları, TOGG’un sadece bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda ticari araç alanında da yerliliği hedeflediğini ortaya koyuyor.

YENİ MODEL DANSI

Resmi kayıtlarda yer alan bilgilere göre TOGG, çeşitli segmentleri kapsayan toplam 10 yeni model ismi için başvuruda bulundu. Bu başvurular, markanın uzun vadeli stratejik planlarının yalnızca tek bir araç sınıfıyla kısıtlı olmadığını kanıtlıyor. SUV, sedan, coupe ve ticari araçları içeren bu yeni model serileri, TOGG’un uluslararası pazarda rekabetçi bir marka olma hedefine ulaşmanın önemli bir parçası olarak görülüyor.