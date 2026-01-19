TOGG Yeni Model Aileleriyle Pazar Hedefini Genişletiyor

togg-yeni-model-aileleriyle-pazar-hedefini-genisletiyor

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, ürün yelpazesini genişletme yönünde kararlı adımlar atmayı sürdürüyor. Daha önceleri ağırlıklı olarak SUV ve sedan tipindeki elektrikli binek otomobilleriyle dikkat çeken marka, artık daha kapsamlı bir vizyonla hareket ettiğini göstermeye başlıyor. Son dönemdeki marka ve model tescil başvuruları, TOGG’un sadece bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda ticari araç alanında da yerliliği hedeflediğini ortaya koyuyor.

YENİ MODEL DANSI

Resmi kayıtlarda yer alan bilgilere göre TOGG, çeşitli segmentleri kapsayan toplam 10 yeni model ismi için başvuruda bulundu. Bu başvurular, markanın uzun vadeli stratejik planlarının yalnızca tek bir araç sınıfıyla kısıtlı olmadığını kanıtlıyor. SUV, sedan, coupe ve ticari araçları içeren bu yeni model serileri, TOGG’un uluslararası pazarda rekabetçi bir marka olma hedefine ulaşmanın önemli bir parçası olarak görülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buzda Kayma Sonucu Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Elazığ'da buzda kayarak park halindeki bir araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin kameralarına yansıdı.
Gündem

Samsun’da Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir trafik kazası sonucunda 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Antalya’da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Serik'te ormanlık bölgede başlayan yangın, Antalya'nın doğa güzelliklerine zarar verme riski taşıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
Gündem

Batı Şeria’da Gözaltı Sayısı 2025’te Yüzde 25 Arttı

İsrail ordusu, 2025'te Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısının bir önceki yıla göre yüzde 25 yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Cezaevinden Firar Eden Mahkum Mahalleyi Karıştırdı

Edirne'de cezaevinden firar eden bir mahkumun mahalledeki evlere girmesi, vatandaşlar arasında büyük bir korku ve endişe yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.