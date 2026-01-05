Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Yangın, Gökal Kasabası Alparslan Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, Hasan ve Cemil Ay’a ait köy evinde meydana gelen yangının nedeni elektrik kaçağı oldu. Kısa süre içinde büyüyen alevler, evi sararak içeride bulunan satışa hazır yaklaşık 50 çuval fındık ile birlikte her şeyi kül etti. Yaklaşık 3 ton fındığın da kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

YANGINA MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, ancak evin tamamen kullanılmaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı.