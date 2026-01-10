Tokat’ta Kan Donduran Cinayet İtirafı Geldi

tokat-ta-kan-donduran-cinayet-itirafi-geldi

Tokat’tan dehşet verici bir cinayet olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yunanistan’dan bir süre önce memleketine dönen Zihni C.’den haber alamayan kızları durumu yetkililere bildirdi.

OĞULUNUN İTİRAFI ŞOK ETTİ

İhbar üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, araştırma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Zihni C.’nin oğlu M.C. emniyete götürülerek kendisinden ifade alındı.

CESEDİ DEPODA GİZLENMİŞ

Yapılan sorgulama neticesinde, M.C.’nin iddialarına göre babasını öldürdüğü ve cesedini Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi’nin ortak alanındaki havuzun altında yer alan depo bölümüne gömdüğünü kabul ettiği öğrenildi. Katil zanlısının verdiği bilgiler doğrultusunda belirtilen yerin incelenmesi sonucunda Zihni C.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

