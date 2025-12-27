Tokat’ta Motosiklet Kazası Süsüyle Cinayet Davası Gelişmeleri

Tokat’ta meydana gelen motosiklet kazası süsü verilmiş cinayet olayı ile ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. 29 Mart 2025 tarihinde Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, Hatice Yalman (31) ve Mustafa Koç yaralı halde bulundu. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılanlerden Yalman, burada hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemelerde Yalman’ın vücudunda darp izlerine rastlandı. Ayrıca, olay yerinin 400 metre ilerisinde Hazine Deresi kenarında kan izleri ve kanlı taşlar bulundu. Bu gelişmeler ışığında soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan Mustafa Koç, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Polis tarafından yürütülen inceleme sürecinde ise Koç’a yardım ettikleri iddiasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı, ancak bu kişilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile Mustafa Koç’a “Nitelikli kasten öldürme”, diğer yedi şüpheliye ise “kasten öldürmeye iştirak” ve “delilleri yok etme” suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar, ilk kez Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç’un yanı sıra diğer sanıklar, hayatını kaybeden Hatice Yalman’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

KENDİME GELDİĞİMDE KANLAR İÇİNDEYDİ

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Koç, Hatice Yalman ile 4,5 yıldır dini nikah altında yaşadıklarını ifade ederek, olay günü alkollü olduğunu ve tartışmanın aldatma meselesi yüzünden çıktığını iddia etti. Koç, motosikletine bindiğinde Yalman’ın peşinden geldiğini, daha sonra bir tekel bayisinde bira aldıktan sonra olay yerinde bir saat kaldıklarını öne sürdü. “Kendime geldiğimde kanlar içindeydi. Olayın gelişimini anlattığında, motosikletlerinin devrildiğini söyledi. Hastaneye gitmek için telefonda yardım istediğini ancak yaşananların karmaşası içinde bambaşka bir durumla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Sanalardan N.K., duruşmada kendisini suçsuz bulduğunu belirtti. Hatice Yalman ile dini nikahlı olduğunun bilincinde olduğunu ve bu durumu kabullenmediğini ifade etti. Gözlemlediği durumu anlatan N.K., Mustafa Koç’un banyoda yanındayken, “Ponçik öldü” şeklindeki ifadesine tanıklık ettiğini belirtti. Ancak, ölen kişinin durumunu net olarak tespit edemediğini ekledi.

DAVACIYIM, HİÇBİRİNDEN VAZGEÇMİYORUM

Hatice Yalman’ın babası Duran Yalman, duruşmada gözyaşlarını tutamayarak, “Kızımı Mustafa Koç öldürdü. Onun geri gelmesi için davamdan vazgeçerim” şeklinde konuştu. Olayla ilgili şikayetçi olduğunu vurguladı ve kızının gazinolarda çalıştırıldığını belirtti. Duruşmada diğer sanıklar da suçlamaları reddedip, yaşananlarla ilgili kendi baskılarını ifade ettiler.

KATLEDİLMEDEN ÖNCE YARDIM İŞARETİ GÖNDERMİŞ

Duruşma sonrası basına açıklama yapan Yalman ailesinin avukatı, Hatice Yalman’ın olayı kaza gibi gösteremeyecek kadar vahşi bir cinayet kurbanı olduğunu belirtti. Hatice’nin katledilmeden önceki iki saat içinde yardım çağrısı yapacak bir işaret gönderdiği, bunun mağdurun yaşadığı korku ve panik durumunu yansıttığını söyledi. İfadesinde bu durumun yetkililer tarafından görülmemesi sonucu Yalman’ın hayatını kaybettiğini belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halleriyle devam etmesine karar vererek, duruşmayı 13 Şubat 2026’ya erteledi.