Tokat’ta Yangın Sonrası Mahallede Kavga Ortaya Çıktı

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA YANGINDAN SONRA PATLAK VERDİ

Erbaa ilçesinin Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşler, sahip oldukları kedilerin üşümemesi amacıyla evin müştemilatında soba yakarak pazara gitti. Fakat, kısa bir süre içinde sobadan çıkan alevler, eve sıçrayarak yangına neden oldu.

YANGIN, KOMŞU EVİ DE ETKİLEDİ

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, bitişikteki komşuya ait olan E.A.’nın evine de sıçradı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, E.A. ve yakınları, yangına sebep olduğu iddia edilen A.U.’ya saldırıda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki grup arasında ortaya çıkan kavga ile zor anlar yaşadı ve durumu kontrol altına aldı.

KAVGA SONUCUNDA YARALANMA OLDU

Kavga sırasında A.U. yaralanmış durumda olarak bildirildi. Olayın ardından, yetkililerin durumu incelemek üzere çalışmalara devam ettiği öğrenildi.