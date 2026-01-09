TOKİ 2026 Yılı İçin Taksit Artış Oranlarını Açıkladı

toki-2026-yili-icin-taksit-artis-oranlarini-acikladi

Milyonlarca konut inşa eden TOKİ, deprem bölgesinde hızlı bir şekilde faaliyet göstererek depremzedeleri yeni evlerine kavuşturuyor. Kurum, 2026 yılının ilk yarısı için geri ödemelere ilişkin zam oranlarını duyurdu. TOKİ’nin inşa ettirdiği ve bir önceki altı aylık memur maaş artışlarına dayalı olarak satışa sunulacak olan yeni projelerin geri ödemelerine esas borç bakiyeleri, bir önceki süredeki (1 Temmuz 2025 – 31 Aralık 2025 döneminde) memur maaş artış oranı ile güncellenecek ve bu oran yüzde 15,57 olarak belirlendi.

ESKİ PROJELERİN GÜNCELLEME ORANLARI

Ayrıca, TOKİ’nin inşa ettiği eski projeler ile 03/04/2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında T. Emlak Bankası A.Ş.’den TOKİ’ye devredilen projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri de güncellenecek. Bu güncelleme, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025 – 31 Aralık 2025 dönemi) memur maaş artış oranı (yüzde 15,57), TÜFE (yüzde 12,19) ve Yİ-ÜFE (yüzde 10,34) oranları arasında en düşük olanı alınarak gerçekleştirilecek ve bu oran yüzde 10,34 olarak belirlenmiştir.

ARSALARIN GERİ ÖDEMELERİ ARTTI

Ayrıca satılan arsaların geri ödemelerindeki borç bakiyeleri ve taksit bedelleri de aynı oran olan yüzde 10,34 ile artış göstermiştir. Konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı ise yüzde 15,57 olarak belirlenmiştir.

