Tokyo’da Venezuela’ya Yönelik Protestolar Yükseliyor

ABD’NİN VENEZUELA’YA YÖNELİK SALDIRISINI PROTESTO ETTİLER

Venezuelalılar ve destekçilerinin katılımıyla Japonya’nın başkenti Tokyo’da ABD’nin Venezuela’ya karşı gerçekleştirmeyi planladığı saldırıya yönelik protestolar düzenlendi. Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye yönelik eylemlerini kınamak amacıyla toplandı.

“VENEZUELA’DAN ELİNİZİ ÇEKİN”

Güvenlik kısıtlamaları nedeniyle ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne yaklaşık 200 metre mesafede gerçekleştirilen eylemde, göstericiler, “Venezuela’da savaşa hayır”, “Japonya statükonun güç kullanarak değiştirilmesine tolerans göstermeyecek” ve “Venezuela hiçbir zaman ABD’nin olmayacak” yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca, “Venezuela’dan elinizi çekin” sloganları ile ülkenin bağımsızlığının ihlal edilmesine karşı çıkan protestocular, duruşlarını güçlü bir şekilde ifade etti.

Protestoya katılan Kazuno Yamamoto, ABD’nin Venezuela’ya yönelik yasadışı müdahalesini kınayarak, “Bunun uluslararası hukuka aykırı ciddi bir suç olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. Yamamoto, bu tür eylemlerin diğer ülkelere yönelik benzer yasadışı müdahaleleri teşvik edebileceğine dikkat çekti.

“PETROL VE ALTIN İÇİN GELDİLER”

Venezuela vatandaşı olan Edvardo Sanchez, ülkesindeki birçok kişinin geçmişteki yönetimlerin sebebiyle zorluk yaşadığını, ancak asıl önemli olanın insanların kendi ülkelerinin geleceğine karar verme hakkı olduğunu belirtti. Sanchez, Venezuela’nın özgür olduğunu vurgulayarak, “Onlar petrol için, altın için, ülkeyi kontrol etmek için geldi. Bu sadece emperyalizm ve sömürgecilik döngüsünün bir parçası. İnsanlık olarak buna hayır demeliyiz.” açıklamasında bulundu.

“ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİ”

Protestocular arasında yer alan Takamori Hirayama, ABD’nin Venezuela’yı işgal girişimini kınamak amacıyla bu gösteriye katıldığını ifade etti. Hirayama, “Bu uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.” ifadesini kullanarak, bu ihlale karşı ses çıkarılmadığı takdirde sonuçların yalnızca Venezuela için değil, tüm dünya için olumsuz olacağını dile getirdi.