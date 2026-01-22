Tom Barrack YPG/SDG ile Görüşerek Entegrasyonu Destekledi

Suriye’de meydana gelen YPG/SDG ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalar, terör örgütünün geri çekilmesinin ardından imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti. Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda birçok yerleşim yeri YPG/SDG kontrolünden kurtarılırken, batılı yetkililer tarafları entegrasyon süreçlerine yönlendirmişti.

TOM BARRACK İLE GÖRÜŞME

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal platformda yaptığı paylaşımda, YPG/SDG elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD’NİN DESTEĞİ VURGULANDI

Barrack, yaptığı açıklamada, “ABD, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak tarihli anlaşmada ana hatları çizilen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik güçlü desteğini ve taahhüdünü yinelemiştir.” ifadesini kullandı.

ENTEGRASYONUN ÖNEMİ

ABD’nin temsilcisi Tom Barrack’ın YPG/SDG’ye olan desteğini “entegrasyon” çerçevesinde tutması dikkatlerden kaçmadı.