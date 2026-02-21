Toratlı Köyü’ndeki Zemin Hareketliliği Devam Ediyor

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesinde bulunan Toratlı Köyü, 1967 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile resmi olarak “Afete Maruz Bölge” olarak ilan edilmiştir. Dün köyde yeniden zemin hareketliliği gözlemlendi. 1959 yılından bu yana süregelen bu zemin hareketliliği sebebiyle Tunceli Valiliği, durumu titizlikle takip ettiklerini açıkladı.

TOPRAK HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından saha uzun yıllardır düzenli olarak izlenmektedir. En son 2024 ve 2025 yıllarında yeniden gözlem ve teknik incelemeler gerçekleştirilmiş; alanda toprak hareketliliğinin devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 2025 yılı Temmuz ayında afete maruz alan sınırlarının netleştirilmesi için sayısallaştırma çalışması yapılmış ve parsel bazlı olarak tescil edilmek üzere AFAD Başkanlığına gönderilmiştir” ifadesine yer verildi.

MEVSİMSEL YAĞIŞLAR HAREKETLİLİĞİ ARTIRIYOR

Valilik açıklamasında, bölgenin jeolojik yapısına dayanan doğal sürecin her yıl belirli düzeylerde devam ettiği vurgulanarak, bu yıl yağış miktarlarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu ve bunun da zemin hareketliliğini daha belirgin hale getirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Hâlihazırda Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde bulunan 19 konuttan 7 tanesi vatandaşlarımızın can güvenliğini teminen ve tedbir amaçlı güvenlik altına alınarak derhal boşaltılmıştır. Diğer 12 konut için vatandaşlarımızı mağdur etmemek ancak can güvenliklerini de riske atmamak amacıyla alanda teknik ekiplerce çalışılmıştır. Valiliğimize sunulacak teknik rapora istinaden gerekli önlemler alınacaktır. Boşaltılan konutlara yeniden yerleşim olmaması için gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır. Süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda İlçe Kaymakamlığımız ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekiplerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir,” denildi.