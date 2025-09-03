Torbalı’da Eğitim Uçağı Düştü

İZMİR’DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir eğitim uçağı düştü. Kaza, Kırbaş mahallesinde meydana geldi. Eğitim amacıyla Selçuk Havalimanı’ndan havalanan uçak, kısa bir süre sonra bölgede bulunan mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçaktaki bir pilot adayı yaşamını yitirdi. Kazanın neyin sebep olduğu henüz belirlenemediği için araştırmalar sürüyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN PİLOTUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İzmir Valiliği, düşen eğitim uçağıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Hayatını kaybeden pilot adayının 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu olduğu belirtildi. Açıklamada, “Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Berfu Hatipoğlu’nun Instagram hesabından yaklaşık 14 saat önce paylaşım yaptığı görüldü. Kaza haberinin ardından bu paylaşıma birçok kullanıcıdan “Son fotosu olacağını kim bilebilirdi ki, mekanın cennet olsun inşallah. Işıklar içinde uyu…” gibi yorumlar geldi.