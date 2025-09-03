Haberler

Torbalı’da Eğitim Uçağı Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İzmir’in Torbalı ilçesinde, eğitim amacıyla havalanan bir eğitim uçağı mısır tarlasına düştü ve bu kazada 1 pilot hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Kırbaş Mahallesi’nde meydana geldi.

DÜŞEN UÇAĞIN BİLGİLERİ

Edinilen bilgilere göre, Selçuk Havalimanı’ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait olan Cessna tipi çift kişilik eğitim uçağı, Torbalı ilçesinin Kırbaş Mahallesi’nde mısır tarlasına düştü. Pilot adayı Berfu Hatipoğlu’nun (31) kazada hayatını kaybettiği belirtildi ve Hatipoğlu’nun yalnız uçtuğu kaydedildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İNCELEME

Jandarma, kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve kazanın nedenine dair inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

