Toronto’da iki farklı noktada faaliyet gösteren Yahudi sahipli Kiva’s simit fırınlarına Pazar sabahı düzenlenen saldırılar, Toronto Polisi Nefret Suçu Birimi tarafından soruşturuluyor. Polis, saldırılardan birinde fırının camının silahla ateş edilerek kırıldığını, diğerinde ise herhangi bir silah izine rastlanmadığını açıkladı. Yetkililer iki saldırı arasında bağlantı olup olmadığını araştırırken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

KİVA’S FİRINLARINA SİLAHLI SALDIRI

Toronto Polisi, X hesabından yaptığı açıklamada saldırılarla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. Görevli Müfettiş Scott Bradbury, Yahudi toplumu başta olmak üzere bölgede yaşayan ve çalışanların endişelerini anladıklarını ifade ederek, konunun tüm kaynaklarla titizlikle soruşturulduğunu söyledi. Polis, sorumluların tespiti için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Saldırılar, mahalle sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı. Aynı sokakta yaşayan bir kadın, her gün alışveriş yaptıkları fırınların hedef alınmasından dolayı kendilerini tehdit altında ve güvensiz hissettiklerini söyledi. Kadın, toplumlarının hedef alındığını düşündüğünü ancak fırın işletmecilerinin yanında olan birçok kişinin bulunduğunu da ekledi. Her gün fırına uğrayan Marjan Mekis ise saldırıyı “son derece üzücü” olarak nitelendirdi ve “Bir fırına sırf Yahudi olduğu için kurşun sıkmak, bu doğru değil. Gündüz de olabilirdi, içeride biri olabilirdi. Neyse ki kimse yoktu” dedi.

KANADA’DA YAHUDİ TOPLUMUNA YÖNELİK ARTAN TEHDİT

Simit fırınlarına yönelik saldırı, yaklaşık bir ay önce Montreal’de yaşanan ve Kanada’daki Yahudi toplumunda endişeleri artıran ölümcül bir silahlı saldırının ardından geldi. Geçtiğimiz ay Montreal’de bir kişi, antisemit, kadın düşmanı ve kapitalizm karşıtı yazılar kaleme aldığı belirtilen bir saldırgan tarafından vurulmuş, olayda bir polis memuru ve Montreal Yahudi toplumunun sevilen bir üyesi olan İsrail vatandaşı hayatını kaybetmişti. Saldırgan çatışma sonucu etkisiz hale getirilmişti. Kanada Başbakanı Mark Carney, Haziran ayında Toronto’daki bir sinagogda yaptığı konuşmada, ülkenin Yahudi Kanadalıları hayal kırıklığına uğrattığını söylemiş ve ibadethanelerin güvenliği için on milyonlarca dolar yatırım sözü vermişti. Carney, geçen yıl din temelli nefret suçlarının üçte ikisinden fazlasının Yahudi Kanadalıları hedef aldığını belirterek, antisemitlerin Yahudi okullarına ateş açtığını, toplum merkezlerine saldırdığını ve Yahudi işletmelerini hedef aldığını vurgulamıştı. 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail-Hamas savaşından bu yana dünya genelinde antisemit ve İslamofobik olaylarda keskin bir artış yaşanıyor.