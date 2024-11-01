“Tottenham’ın 5 Oyuncusu Sakatlandı”

MAÇIN TARİHİ VE RAKİP

EFL Cup’da Manchester City’i 2-1 yenerek başarılı bir sonuç elde eden Tottenham, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesinde evinde Aston Villa’yı ağırlayacak.

Sak atl ıK DURUMLARI

7 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek olan maça hazırlıklarını sürdüren Londra temsilcisinde 5 oyuncunun (Micky van de Ven, Christian Romero, Timo Werner, Djed Spence ve Heung-min Son) sakatlıkları mevcut. Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, sakatlığından dolayı Van de Ven’in Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyeceğini ve milli aradan sonra takıma döneceğini söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, geçen çarşamba günü oynanan Lig Kupası son 16 turundaki Manchester City mücadelesinin 14. dakikasında sakatlık geçirerek oyundan çıkmıştı.

GALATASARAY İLE KAÇTA KARŞILAŞACAKLAR

Tottenham ve Galatasaray arasındaki mücadele 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te RAMS Park’ta oynanacak.