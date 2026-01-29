Toyota, 2025’in En Çok Satan Otomobil Üreticisi Oldu

Toyota VE LEXUS SATIŞLARI ARTILIYOR

Toyota ve Lexus markalarının yanı sıra Daihatsu ve Hino Motors’un satışlarının da dahil edilmesiyle, grubun toplam satışları bir önceki yıl ile kıyaslandığında %4,6 artış göstererek 11,3 milyona ulaştı. Bu rakam, şirketin küresel pazardaki lider konumunu yeniden kanıtladı.

VOLKSWAGEN GERİDE KALIYOR

Almanya merkezli rakibi Volkswagen, Çin’deki yoğun rekabet ve maliyet baskıları nedeniyle satışlarını %0,5 azaltarak 9 milyon aracın biraz altında kaldı. Böylece Toyota, altıncı yılını da zirvede tamamlayarak ilk sıradaki yerini korumuş oldu.

ABD VE JAPONYA’DA YÜKSEK TALEP

Toyota’nın büyümesinde en büyük katkı Amerka Birleşik Devletleri ve Japonya’daki satışlardan geldi. Hibrit araçlara olan yüksek talep sonucunda Toyota ve Lexus satışları %3,7 artarak 10,5 milyona ulaştı. Japonya’dan Amerika’ya yapılan ihracat %14,2 artışla 615 bin araca çıktı. RAV4 SUV, en popüler modeller arasında dikkat çekti.

ÇİN PAZARINDA DENGELİ BÜYÜME

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de Toyota’nın satışları %0,2 artış gösterdi. Bu mütevazı artış, dört yıllık bir aranın ardından düşüş yaşanmadan pazarın dengede kalmasını sağladı. Hibrit araçlar Toyota’nın küresel satışlarının %42’sini oluştururken, elektrikli araçların payı ise %1,9 seviyesinde kaldı.

