Toyota Corolla Hatchback Fiyatları Rekor Düşüşte

toyota-corolla-hatchback-fiyatlari-rekor-dususte

Türkiye otomobil pazarında SUV ve crossover modellerinin ön plana çıkması devam ederken, hatchback segmentinde beklenen ilginin eksikliği dikkat çekiyor. Bu gelişmelerden etkilenen araçlardan biri de Toyota Corolla Hatchback oldu. Yıllardan beridir dayanıklılığı, hibrit teknolojisi ve sorunsuz yapısıyla öne çıkan Corolla, hatchback versiyonu ile arzu edilen satış rakamlarına ulaşamayınca fiyatlandırmada çarpıcı bir düşüş yaşadı. 2026 Ocak itibarıyla açıklanan güncel fiyatlar “satılmıyor diye bu kadar mı düşer” dedirten seviyelere inmeyi başardı.

HİBRİT TECRÜBESİ VE ŞIK TASARIM

Toyota Corolla Hatchback, markanın hibrit konusundaki deneyimini şık ve dinamik bir tasarımla bir araya getiren bir model olarak dikkat çekiyor. Araçta bulunan 1.8 litrelik hibrit motor, benzinli ve elektrikli ünitelerin uyumlu çalışma prensibini temel alıyor. Bu özellik, hem çevre dostu hem de ekonomik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

