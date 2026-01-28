Toyota’dan Sürpriz Paylaşım: Yeni SUV Modeli İpuçları Açıklandı

JAPON OTOMOBİL DEVİ YENİ MODELİNİ DUYURUYOR

Japon otomobil üreticisi Toyota, sosyal medya hesapları aracılığıyla sürpriz bir paylaşımla yeni bir modeline ait ilk ipucu görselini kamuoyuna sundu. “Ufukta yeni bir şey var” ifadesiyle tanıtılan bu gizemli aracın, yakın bir tarihte tanıtılması beklenen üç sıra koltuklu elektrikli modellerden biri olduğu öngörülüyor.

YENİ MODELİN TASARIM DETAYLARI

Görselde aracın arka silueti, bagaj kapağı boyunca devam eden kesintisiz stop lambası şeridi ve belirgin tavan rayları göze çarpıyor. Köşeli hatlar, geniş çamurluklar ve köpekbalığı yüzgeci anteni, yeni modelin efsanevi Land Cruiser serisini çağrıştıran güçlü bir SUV karakterine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Toyota, daha önce ABD’nin Kentucky tesislerinde üretileceğini onayladığı iki yeni üç sıralı elektrikli SUV projesini bu teaser görseliyle ilişkilendiriyor.

ELEKTRİKLİ SUV SEGMENTİNDE YENİ HEDEFLER

Kia EV9 gibi güçlü rakiplerin yer aldığı elektrikli SUV segmentinde pazar payını artırma hedefinde olan Toyota, ABD’deki belirsizliklere rağmen elektrikli araç yatırımlarına devam ediyor. Şirket, bu yeni modele yönelik çalışmalarını hızlandırarak sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.