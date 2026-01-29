Toyota Küresel Satışlarda Liderliğini Sürdürdü

Toyota ve Lexus markalarının yanı sıra Daihatsu ve Hino Motors’un kayıtları dahilinde toplandığında, grubun toplam satışları bir önceki yıla oranla %4,6 artış göstererek 11,3 milyona ulaştı. Bu rakam, şirketin küresel pazardaki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

VOLKSWAGEN GERİYE DÜŞTÜ

Almanya merkezli rakip Volkswagen, Çin’deki yoğun rekabet ve maliyet baskıları sonucunda satışlarını %0,5 oranında düşürerek 9 milyon aracın altında kaldı. Böylelikle Toyota, altıncı yılını da zirvede tamamladı.

ABD VE JAPONYA’DA GÜÇLÜ TALEP

Toyota’nın büyümesinde en büyük pay, ABD ve Japonya’daki satışlardan geldi. Hibrit araçlara yönelik yüksek talep, Toyota ve Lexus satışlarının %3,7 artarak 10,5 milyona ulaşmasını sağladı. Japonya’dan ABD’ye yapılan araç ihracatı %14,2 artışla 615 bin adede ulaştı. RAV4 SUV, en çok tercih edilen modeller arasında göze çarptı.

ÇİN PAZARINDA DENGE

Dünyanın en büyük otomobil pazarına sahip olan Çin’de Toyota’nın satışları %0,2 oranında artış kaydetti. Bu küçük artış, dört yıllık bir süre zarfında yaşanan ilk düşüşü engelledi. Hibrit araçlar, Toyota’nın küresel satışlarının %42’sini oluştururken, elektrikli araçların toplam payı %1,9 seviyesinde kaldı.