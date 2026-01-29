Toyota Küresel Satışlarda Liderliğini Sürdürdü

toyota-kuresel-satislarda-liderligini-surdurdu

Toyota ve Lexus markalarının yanı sıra Daihatsu ve Hino Motors’un kayıtları dahilinde toplandığında, grubun toplam satışları bir önceki yıla oranla %4,6 artış göstererek 11,3 milyona ulaştı. Bu rakam, şirketin küresel pazardaki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

VOLKSWAGEN GERİYE DÜŞTÜ

Almanya merkezli rakip Volkswagen, Çin’deki yoğun rekabet ve maliyet baskıları sonucunda satışlarını %0,5 oranında düşürerek 9 milyon aracın altında kaldı. Böylelikle Toyota, altıncı yılını da zirvede tamamladı.

ABD VE JAPONYA’DA GÜÇLÜ TALEP

Toyota’nın büyümesinde en büyük pay, ABD ve Japonya’daki satışlardan geldi. Hibrit araçlara yönelik yüksek talep, Toyota ve Lexus satışlarının %3,7 artarak 10,5 milyona ulaşmasını sağladı. Japonya’dan ABD’ye yapılan araç ihracatı %14,2 artışla 615 bin adede ulaştı. RAV4 SUV, en çok tercih edilen modeller arasında göze çarptı.

ÇİN PAZARINDA DENGE

Dünyanın en büyük otomobil pazarına sahip olan Çin’de Toyota’nın satışları %0,2 oranında artış kaydetti. Bu küçük artış, dört yıllık bir süre zarfında yaşanan ilk düşüşü engelledi. Hibrit araçlar, Toyota’nın küresel satışlarının %42’sini oluştururken, elektrikli araçların toplam payı %1,9 seviyesinde kaldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid’de Şok Yenilgi Sonrası Teknik Değişim

Real Madrid, Benfica'ya 4-2 yenilerek şok yaşadı. Alvaro Arbeloa'nın görevine son verildi. Yeni hocanın Unai Emery olması bekleniyor. Arda Güler, 6 pasla dikkat çekti.
Gündem

Trump’tan Putin’e Savaşla İlgili Önemli Teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşında Putin'den soğuk hava nedeniyle bir hafta ateş açmamasını istediğini ve bu konuda anlaşma sağlandığını belirtti. Hamas ve Venezuela ile ilgili de yorum yaptı.
Gündem

Dolar Güçlendi Altın Ve Gümüş Fiyatları Düştü

Doların değer kazanmasıyla birlikte, altın Ekim ayından beri en büyük düşüşü kaydetti ve gümüş değerlerinde yüzde 8'in üzerinde bir azalma görüldü.
Gündem

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Patlama Gerçekleşti

Kocaeli İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ve yangın yaşandı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Gündem

Murat Sancak’ın Tahliyesiyle Futbol Soruşturmasında Gelişme

Eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, futbol bahis soruşturması nedeniyle tutuklandı; ancak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.