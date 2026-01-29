Toyota Küresel Satışlarda Zirvedeki Yerini Korudu

Toyota VE LEXUS SATIŞLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Toyota ve Lexus markalarının yanı sıra Daihatsu ve Hino Motors’un satışlarının da eklendiği grubun toplam satışları, bir önceki yıla kıyasla %4,6 oranında artarak 11,3 milyona ulaştı. Bu sonuç, şirketin küresel pazardaki liderlik pozisyonunu yeniden pekiştirdi.

VOLKSWAGEN GERİDE KALDI

Almanya merkezli rakip Volkswagen ise, Çin’deki yoğun rekabet ve maliyet artışları nedeniyle satışlarını %0,5 oranında düşürerek 9 milyon aracın altında kaldı. Böylece Toyota, altıncı kez zirvede yerini korumayı başardı.

ABD VE JAPONYA’DA GÜÇLÜ TALEP

Toyota’nın başarı grafiğinde en büyük katkıyı, ABD ve Japonya’daki güçlü satışlar sağladı. Hibrit araçlara yönelik artan ilgi sayesinde Toyota ve Lexus satışları %3,7 artış göstererek 10,5 milyona ulaştı. Japonya’dan ABD’ye yapılan araç ihracatı ise %14,2’lik bir artışla 615 bin adede yükseldi. RAV4 SUV, en çok talep gören modeller arasında yerini aldı.

ÇİN PAZARINDA DENGELENME

Dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından biri olan Çin’de Toyota’nın satışları ise %0,2 oranında bir artış yaşadı. Bu mütevazı artış, dört yıl aradan sonra satışların düşüş göstermemesi açısından önemli bir başarı olarak görülüyor. Hibrit araçlar, Toyota’nın küresel satışlarının %42’sini oluştururken, elektrikli araçların pazar payı ise %1,9 seviyesinde kaldı.