Toyota Küresel Satışlarda Zirvedeki Yerini Korudu

toyota-kuresel-satislarda-zirvedeki-yerini-korudu

Toyota VE LEXUS SATIŞLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Toyota ve Lexus markalarının yanı sıra Daihatsu ve Hino Motors’un satışlarının da eklendiği grubun toplam satışları, bir önceki yıla kıyasla %4,6 oranında artarak 11,3 milyona ulaştı. Bu sonuç, şirketin küresel pazardaki liderlik pozisyonunu yeniden pekiştirdi.

VOLKSWAGEN GERİDE KALDI

Almanya merkezli rakip Volkswagen ise, Çin’deki yoğun rekabet ve maliyet artışları nedeniyle satışlarını %0,5 oranında düşürerek 9 milyon aracın altında kaldı. Böylece Toyota, altıncı kez zirvede yerini korumayı başardı.

ABD VE JAPONYA’DA GÜÇLÜ TALEP

Toyota’nın başarı grafiğinde en büyük katkıyı, ABD ve Japonya’daki güçlü satışlar sağladı. Hibrit araçlara yönelik artan ilgi sayesinde Toyota ve Lexus satışları %3,7 artış göstererek 10,5 milyona ulaştı. Japonya’dan ABD’ye yapılan araç ihracatı ise %14,2’lik bir artışla 615 bin adede yükseldi. RAV4 SUV, en çok talep gören modeller arasında yerini aldı.

ÇİN PAZARINDA DENGELENME

Dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından biri olan Çin’de Toyota’nın satışları ise %0,2 oranında bir artış yaşadı. Bu mütevazı artış, dört yıl aradan sonra satışların düşüş göstermemesi açısından önemli bir başarı olarak görülüyor. Hibrit araçlar, Toyota’nın küresel satışlarının %42’sini oluştururken, elektrikli araçların pazar payı ise %1,9 seviyesinde kaldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid’de Şok Yenilgi Sonrası Teknik Değişim

Real Madrid, Benfica'ya 4-2 yenilerek şok yaşadı. Alvaro Arbeloa'nın görevine son verildi. Yeni hocanın Unai Emery olması bekleniyor. Arda Güler, 6 pasla dikkat çekti.
Gündem

Trump’tan Putin’e Savaşla İlgili Önemli Teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşında Putin'den soğuk hava nedeniyle bir hafta ateş açmamasını istediğini ve bu konuda anlaşma sağlandığını belirtti. Hamas ve Venezuela ile ilgili de yorum yaptı.
Gündem

Dolar Güçlendi Altın Ve Gümüş Fiyatları Düştü

Doların değer kazanmasıyla birlikte, altın Ekim ayından beri en büyük düşüşü kaydetti ve gümüş değerlerinde yüzde 8'in üzerinde bir azalma görüldü.
Gündem

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Patlama Gerçekleşti

Kocaeli İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ve yangın yaşandı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Gündem

Murat Sancak’ın Tahliyesiyle Futbol Soruşturmasında Gelişme

Eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, futbol bahis soruşturması nedeniyle tutuklandı; ancak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.