Toyota Küresel Satışlarını 11,3 Milyona Yükseltti

toyota-kuresel-satislarini-11-3-milyona-yukseltti

Toyota’nın ve Lexus’un yanı sıra Daihatsu ve Hino Motors’un satışlarının da dahil olduğu veriler, grubun toplam satışlarını bir önceki yıla oranla %4,6 artışla 11,3 milyon adede ulaştırdı. Bu rakam, şirketin küresel otomotiv pazarındaki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

VOLKSWAGEN GERİYE DÜŞTÜ

Almanya’nın köklü otomotiv üreticisi Volkswagen, özellikle Çin’deki yüksek rekabet ve maliyet baskıları dolayısıyla satışlarını %0,5 oranında düşürerek 9 milyonun hafif altında kaldı. Böylelikle Toyota, üst üste altıncı yılını da lider tamamlayarak zirvedeki konumunu korumayı başardı.

ABD VE JAPONYA’DA GÜÇLÜ TALEP

Toyota’nın kaydettiği büyümede en büyük katkı, ABD ve Japonya’daki satışlardan geldi. Hibrit araçlara yönelik artan talep sayesinde Toyota ve Lexus’un satışları %3,7 oranında yükselerek 10,5 milyon araca ulaştı. Japonya’dan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat ise %14,2 artış göstererek 615 bin araca çıktı. RAV4 SUV, markanın en sevilen modelleri arasında dikkat çekmeyi başardı.

ÇİN PAZARINDA DENGE

Dünya genelinde en büyük otomobil piyasasına sahip olan Çin’de, Toyota’nın satışları %0,2 oranında artış kaydetti. Bu küçük artış, son dört yılın ardından düşüş yaşanmamasını sağladı. Hibrit araçlar, Toyota’nın küresel satışlarının %42’sini oluştururken, elektrikli araçların payı ise %1,9 seviyesinde kaldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid’de Şok Yenilgi Sonrası Teknik Değişim

Real Madrid, Benfica'ya 4-2 yenilerek şok yaşadı. Alvaro Arbeloa'nın görevine son verildi. Yeni hocanın Unai Emery olması bekleniyor. Arda Güler, 6 pasla dikkat çekti.
Gündem

Trump’tan Putin’e Savaşla İlgili Önemli Teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşında Putin'den soğuk hava nedeniyle bir hafta ateş açmamasını istediğini ve bu konuda anlaşma sağlandığını belirtti. Hamas ve Venezuela ile ilgili de yorum yaptı.
Gündem

Dolar Güçlendi Altın Ve Gümüş Fiyatları Düştü

Doların değer kazanmasıyla birlikte, altın Ekim ayından beri en büyük düşüşü kaydetti ve gümüş değerlerinde yüzde 8'in üzerinde bir azalma görüldü.
Gündem

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Patlama Gerçekleşti

Kocaeli İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ve yangın yaşandı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Gündem

Murat Sancak’ın Tahliyesiyle Futbol Soruşturmasında Gelişme

Eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, futbol bahis soruşturması nedeniyle tutuklandı; ancak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.