Toyota Küresel Satışlarını 11,3 Milyona Yükseltti

Toyota’nın ve Lexus’un yanı sıra Daihatsu ve Hino Motors’un satışlarının da dahil olduğu veriler, grubun toplam satışlarını bir önceki yıla oranla %4,6 artışla 11,3 milyon adede ulaştırdı. Bu rakam, şirketin küresel otomotiv pazarındaki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

VOLKSWAGEN GERİYE DÜŞTÜ

Almanya’nın köklü otomotiv üreticisi Volkswagen, özellikle Çin’deki yüksek rekabet ve maliyet baskıları dolayısıyla satışlarını %0,5 oranında düşürerek 9 milyonun hafif altında kaldı. Böylelikle Toyota, üst üste altıncı yılını da lider tamamlayarak zirvedeki konumunu korumayı başardı.

ABD VE JAPONYA’DA GÜÇLÜ TALEP

Toyota’nın kaydettiği büyümede en büyük katkı, ABD ve Japonya’daki satışlardan geldi. Hibrit araçlara yönelik artan talep sayesinde Toyota ve Lexus’un satışları %3,7 oranında yükselerek 10,5 milyon araca ulaştı. Japonya’dan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat ise %14,2 artış göstererek 615 bin araca çıktı. RAV4 SUV, markanın en sevilen modelleri arasında dikkat çekmeyi başardı.

ÇİN PAZARINDA DENGE

Dünya genelinde en büyük otomobil piyasasına sahip olan Çin’de, Toyota’nın satışları %0,2 oranında artış kaydetti. Bu küçük artış, son dört yılın ardından düşüş yaşanmamasını sağladı. Hibrit araçlar, Toyota’nın küresel satışlarının %42’sini oluştururken, elektrikli araçların payı ise %1,9 seviyesinde kaldı.