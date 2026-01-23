Toyota’nın Yeni Ortadan Motorlu Spor Otomobili Onaylandı

toyota-nin-yeni-ortadan-motorlu-spor-otomobili-onaylandi

JAPON OTOMOBİL DEVRİNDEN YENİ MODEL MÜJDESİ

Japon otomobil devi Toyota, 2007 yılında üretimine son verdiği ikonik MR2 modelinin ardından otomobil tutkunlarının uzun süredir beklediği müjdeli haberi nihayet duyurdu. Gazoo Racing çatısı altında geliştirilmiş yeni bir ortadan motorlu spor otomobil projesi, markanın yüksek düzey yöneticileri tarafından onaylandı.

YENİ MODELİN ÜRETİMİ İÇİN 4-5 YIL GEREKİYOR

Gazoo Racing’in yeni lideri Tomoya Takahashi, heyecan verici projenin prototip testlerinin devam etmekte olduğunu ancak seri üretim için henüz erken olduğunu ifade etti. Takahashi, otomobil dünyasında büyük yankı uyandırması beklenen bu modelin yollara çıkması için en az 4 ila 5 yıl sürecek bir geliştirme sürecine ihtiyaç duyulacağını belirtti.

YENİ MOTORUN PERFORMANSI

Yeni modelin kalbinde, mühendislerin titizlikle çalıştığı G20E kodlu 2.0 litrelik turbo beslemeli yeni nesil bir motor yer alacak. Standart versiyon için 400 beygir güç hedeflenirken, performans odaklı üst versiyonların 600 beygir seviyesine kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yeni geliştirilen motor ünitesi, mevcut 2.4 litrelik motorlarla karşılaştırıldığında yüzde 10 daha az yer kaplarken, daha düşük bir ağırlık merkezi sunuyor. Elektrikli destek ve hibrit teknolojisi ile uyumlu olan bu motorun verimlilikte yüzde 30’luk bir iyileşme sağlaması da bekleniyor.

Toyota, 600 beygir gücünde yeni nesil ortadan motorlu spor otomobil geliştirme projesini resmi olarak duyurdu. Bu projeyi uzun süredir bekleniyordu.
