Toyota Türkiye’de Ocak Satışlarında Büyük Başarı Elde Etti

DÜNYADA ÖNDELİ OTOMOBİL ÜRETİCİSİ HIZLI BAŞLANGIÇ YAPIYOR

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Toyota, Türkiye pazarında 2026 yılına yönelik hızlı bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Marka, ocak ayında gerçekleştirdiği 8 bin 700 adetlik satışla pazar payını yüzde 11,5’e yükseltti ve en çok tercih edilen ikinci otomobil markası unvanını aldı.

EN ÇOK SATAN MODEL COROLLA OLDU

Satış verilerine göre, Toyota’nın en çok tercih edilen modeli 4 bin 233 adet satışıyla Corolla Sedan oldu. İkinci sırada ise 3 bin 200 adetlik satışla Toyota C-HR Hybrid yer aldı. Toplam satışların 7 bin 770 adedini binek otomobiller oluştururken, hafif ticari araç satışları 930 adet olarak kaydedildi. Markanın SUV modelleri, binek araç satışlarının yüzde 45’ini kaplayarak yüksek talep görmeye devam ediyor.

HIBRİT TEKNOLOJİSİNDE LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Hibrit teknolojisinin öncüsü olan Toyota, 5 bin 411 adetlik hibrit satışı gerçekleştirerek binek araçlarda yüzde 62’lik bir oran yakalıyor ve bu alandaki liderliğini sürdürüyor.