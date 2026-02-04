Toyota Türkiye’de Satışlarını Yüzde 65 Artırdı

toyota-turkiye-de-satislarini-yuzde-65-artirdi

DÜNYA OTOMOTİVDE YENİ HEDEFLERİYLE GÜNDEMDE

Dünyanın öncü otomobil üreticilerinden Toyota, Türkiye pazarında 2026 yılına hızla adım atarak dikkatleri üzerine çekti. Ocak ayında gerçekleştirdiği 8 bin 700 adetlik satışla yüzde 11,5 pazar payına ulaşan marka, en çok tercih edilen ikinci otomotiv markası olmayı başardı.

EN ÇOK SATILAN MODEL COROLLA OLDU

Satış verilerine göre Toyota’nın en fazla ilgi gören modeli 4 bin 233 adetle Corolla Sedan oldu. Onu 3 bin 200 adet satışla Toyota C-HR Hybrid izledi. Toplam satışların 7 bin 770 adedini binek otomobiller oluştururken, hafif ticari araçlar 930 adet olarak kayıtlara geçti. Markanın SUV modelleri, binek araç satışlarının yüzde 45’ini oluşturarak yüksek talep görmeye devam ediyor. Hibrit teknolojisinin öncüsü konumundaki Toyota, 5 bin 411 adet hibrit satışıyla binek araç kategorisinde yüzde 62’lik bir oran yakalayarak bu alandaki liderliğini sürdürüyor.

