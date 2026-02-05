TPAO Ve Chevron Petrol Arama İçin Mutabakat İmzaladı

Türkiye Petrolleri ve ABD merkezli Chevron arasında petrol ve doğalgaz keşiflerine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, müjdeliyici haberi ilk olarak duyurdu. Bakan, İstanbul’da TPAO ile Chevron arasında yapılan imzaların detaylarına şöyle değindi: “Petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetleri ve enerji alanlarındaki olası iş birliklerini değerlendirmek adına bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu doküman sayesinde Türkiye’de ve uluslararası düzeyde ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Gabar ve Karadeniz’deki projelerimizi yurt dışı atılımlarımızla destekleyerek, TPAO’nun küresel ölçekte 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip bir şirkete dönüşmesi vizyonuna katkı sunacağız. Yakında başka uluslararası ortaklıklara dair yeni anlaşmalar yapmayı planlıyor ve gerçekleştirdiğimiz somut projeleri milletimizle paylaşacağız.”

BLOOMBERG GÖRÜŞMELERİ YAZMIŞTI

Bloomberg’in 26 Ocak tarihli raporuna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Chevron ile dünya genelinde ortak petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için müzakereler yürütüyordu. Görüşmelerin ana eksenini sismik araştırmalar ve sondaj operasyonları oluşturuyor.

KARADENİZ’DEN DOĞU AKDENİZ’E ULUSLARARASI HEDEFLER

TPAO, mevcutta Karadeniz, Irak, Rusya ve Somali’de aktif olarak çalışıyor. Daha önce Chevron’un İsrail ve Kıbrıs sularında da sondaj faaliyetleri gerçekleştirdiği biliniyor. Türkiye, yerli üretimi artırarak TPAO’nun uluslararası operasyonlarının genişletilmesiyle enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda TPAO, sondaj ve sismik araştırma gemisi filosunu da büyütmeye devam ediyor; günümüzde filoda altı sondaj gemisi ve iki sismik araştırma gemisi yer alıyor. Karadeniz’deki sondaj gemilerinin dördü, Türkiye’nin 2020’de gerçekleştirdiği ilk doğalgaz keşfi olan bölgede faaliyet gösteriyor.

YENİ YATIRIMLAR VE SOMALİ HAMLESİ

Filoya son katılan iki gemi, Yıldırım Karadeniz’e ve Çağrı Bey ise Somali’ye yöneliyor. Somali’de TPAO’nun yaptığı üç farklı deniz bloğu sismik çalışmaları, petrol gösterimleri elde edildiği bilgisi veriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Somali’deki ilk sondajın Nisan-Mayıs aylarında faaliyete geçeceğini açıkladı.

EXXONMOBIL’İN ARDINDAN ŞİMDİ DE CHEVRON

TPAO, geçen yaz ExxonMobil’in yan kuruluşu ESSO Exploration International Limited ile Karadeniz ve Akdeniz’de yeni arama alanlarının belirlenmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Chevron ile sürdürülen müzakereler, Türkiye’nin uluslararası enerji işbirliklerini genişletme stratejisi kapsamında değerlendiriliyor.