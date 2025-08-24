Trabzon-Cidde Uçağı Acil Durum İnişi

UÇAKTA MOTOR ARIZASI YAŞANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon–Cidde seferini gerçekleştiren uçak, kalkıştan sadece 8 dakika sonra motor arızası yaşadı. Olayın hemen ardından, saat 19.49’da acil durum bildirimi yapıldı.

ACİL İNİŞ SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ

Bakanlığın açıklamasında, “Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır” ifadesi kullanıldı. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.