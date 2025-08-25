Trabzon–Cidde Uçağı Acil İniş Yaptı

Gündem

UÇAK ACİL DURUM BİLDİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon–Cidde seferini gerçekleştiren bir uçak, havalandıktan sadece 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum sinyali gönderdi.

INIŞ SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ

Bakanlık açıklamasında, “Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır” ifadesine yer verildi. Uçakta yer alan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

