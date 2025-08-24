Gündem

Trabzon–Cidde Uçağı Acil İniş Yaptı

UÇAKTA MOTOR ARIZASI YAŞANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon–Cidde seferini gerçekleştiren uçağın kalkışından 8 dakika sonra motor arızası yaşadığını açıkladı. Uçak, saat 19.49’da acil durum bildiriminde bulundu.

UÇAK ACİL İNIŞ YAPTI

Açıklamada, “Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır” ifadesi yer aldı. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

Mavi Vatan, TCG Anadolu ile selamlandı

İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde dokuz gemi geçit töreni düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk donanmasını Dolmabahçe'den selamladı.
Galatasaray, Kayserispor’u 4-0 yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 4-0 yenerek puanını 9'a yükseltti. Kayserispor ise 1 puanda kalırken 1 maç eksiği bulunuyor.

