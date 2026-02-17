Trabzon’da Eymen Bilgin’in Ölümü Sır Perdesini Aralıyor

Trabzon’un Pelitli Mahallesi’nde yaşamını sürdüren ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, okul dönüşünün ardından girdiği odasından uzun süredir çıkmayınca ailesi durumu merak etti. Odaya giren yakınları, çocuğu kapıya asılı bir şekilde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine hızlıca olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Bilgin’i hastaneye kaldırdı; fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ ÜZERİNE SORUŞTURMA

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılırken, çocuğun ölüm sebebine dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bilgin’in oynadığı sanal bir oyunun talimatlarını yerine getirmek için bu eylemi yaptığı iddia edildi. Bu iddialar doğrultusunda polis ekipleri, çocuğun kullandığı bilgisayarı detaylı bir şekilde inceleme altına aldı.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilen Abdulkadir Eymen Bilgin’in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.