Trabzon’da Uyuşturucu Operasyonu: Ele Geçirilenler Açıklandı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Of ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile uğraşan ve bu maddeleri kullanan bireyler üzerine bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

Yapılan baskınlarda, ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 10 gramı kokain olmak üzere toplamda 647 gram uyuşturucu madde, sentetik uyuşturucu karışımlı tütün, ruhsatsız bir av tüfeği, 30 adet mermi ve 40 bin TL para ele geçirildi. Bu operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.