Trabzon’da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu Gerçekleştirildi

Trabzon iline bağlı Of ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen baskınlarda, ekiplerin yaptığı aramalar neticesinde, 10 gramı kokain olmak üzere toplamda 647 gram çeşitli uyuşturucu madde, sentetik uyuşturucuyla karıştırılmış tütün, ruhsatsız av tüfeği, 30 mermi ve 40 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 11 şüpheli gözaltına alındı ve jandarma işlemleri devam ediyor.

