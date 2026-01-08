Trabzon’daki Saç Ekim Merkezi Olayında Soruşturma Başlatıldı

Trabzon’da bir birey, özel bir klinikte saç ekimi için gittiği sırada aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde gerçekleşen olayda, Temel Altuntaş’ın fenalaşması üzerine bölgeye acil servis ve polis çağrıldı. Sağlık ekipleri Altuntaş’a müdahalede bulunduktan sonra, hastaneye sevk edildi. Ancak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen, Altuntaş yaşamını kaybetti. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortahisar ilçesindeki olayla ilgili olarak soruşturma başlattığını duyurdu. “Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında söz konusu iş yerinde delillerin elde edilmesi amacıyla arama işlemi icra edilmiş, vefat eden T.A’nın ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri tamamlanmış olup olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.” açıklamasında bulundu.