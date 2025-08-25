Gündem

Trabzon’dan Cidde’ye Uçak Acil İniş Yaptı

ACİL DURUM BİLDİRİMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Flynas Havayolu Şirketi’nin Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçağı, kalkıştan sadece 8 dakika sonra motor arızası yaşadı ve saat 19.49’da acil durum bildiriminde bulundu.

İNİŞİN SORUNSUZ GEÇİŞİ

Açıklamaya göre, “Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır.” Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

