Trabzonspor, 11 Sezon Sonra Galibiyetsiz Kaldı

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE GALATASARAY’A MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a 3-0 yenilerek, büyük rakipleri karşısında sezonu galibiyetsiz tamamlıyor. Bordo-mavililer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi güçlü takımlara karşı ligde 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, 11 sezon sonra bu rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamadı. Lig boyunca 6 maçta toplam 17 puan kaybedip, sadece 1 puan elde edebildi.

KÖTÜ SERİ 11 SEZON SONRA TEKRARLANDI

Trabzonspor, en son 2013-2014 sezonunda bu üç büyük rakibiyle 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ligi galibiyetsiz tamamlamıştı. O zamandan beri bir galibiyetsiz sezon yaşamayan bordo-mavililer, bu sezon yaşanan durumu tekrarlamış oldu.

İstanbul’un önde gelen takımları karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, daha sonra bu rakiplerden 3 puan elde edemedi. Son 9 lig karşılaşmasında 8 yenilgi ve sadece 1 beraberlik aldı. Trabzonspor, en son galibiyetini tam 558 gün önce yaşadı.

KUPA FİNALİNDE İKİ KEZ KAYIP YAŞANDI

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a, bu sezon ise Galatasaray’a karşı Türkiye Kupası finalini kaybederek kupayı kazanma fırsatını elde edemedi. Beşiktaş’la Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 3-2 ve Galatasaray’la Gaziantep’te 3-0 yenilerek, kupa sevinci yaşayamadılar.

LİGDEKİ SON 9 MAÇTA BAŞARISIZLIK

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetin ardından geçen sezon Galatasaray’a 5-1, Beşiktaş’a ise 2-0 yenildi. Bu sezon sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe’ye evinde 3-2, İstanbul’da ise Galatasaray’a 4-3, Beşiktaş’a 2-1, Fenerbahçe’ye 4-1, sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenildi.

TEKNİK DİREKTÖR GÜNEŞ İLE GÜÇSÜZ PERFORMANS

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük rakiplerine karşı 4 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi. Güneş yönetimindeki takım, sadece Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe’ye 3-2 ve Galatasaray’a 4-3 yenildi.

TEKNİK DİREKTÖR TEKKE İLE KAYIPLAR YAŞANDI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, 3 büyük rakibiyle ligde 2, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçı kaybetti. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Fenerbahçe’ye 4-1 yenilerek ilk büyük sınavında başarısız oldu. Ardından, Galatasaray’a hem ligde 2-0 hem de Türkiye Kupası’nda 3-0 mağlup olarak, büyük maçlarda yalnızca 1 gol atarken, 9 gol kalesinde gördü.