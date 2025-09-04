Haberler

Trabzonspor’a Kötü Haber Geldi

Trendyol Süper Lig’in beşinci haftasında Fenerbahçe ile oynayacak olan Trabzonspor’a olumsuz bir gelişme yaşandı. Trabzonspor’un sağ bek oyuncusu Wagner Pina, Samsunspor ile oynanan maçta arka adalesinden sakatlanarak, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

PİNA, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

61 Saat’te yer alan bilgilere göre, sakatlığı ciddi olan Pina, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, oyuncunun milli takım kadrosundan da çıkarıldığı bildiriliyor. 22 yaşındaki Yeşil Burunlu futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 4 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Bordo-mavililerin Pina ile 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 15,08 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 145 lira bulundu; bir kişi tutuklandı.
Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

Brezilya'nın Ulusal Günü, Ankara'daki büyükelçilikte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı.

