“Trabzonspor’da E. Doğan’dan A. Koç’a Davet”

ERTUĞRUL DOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 57. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, siyasi ve ekonomik konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesi, 2020 yılında hak ettiği divan kurulu üyeliği belgesi, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören tarafından kendisine takdim edildi. Doğan, bu görevin kendisi için çok değerli ve onurlu olduğunu dile getirerek, “1.5 yılda birçok zorlukla karşılaştık, fakat kongrede sizlere bir söz vermiştim. Amacım Trabzonspor’un ekonomisini sürdürülebilir ve yönetilebilir bir duruma getirmekti” dedi.

BORÇLARIN ÜSTÜNDEN GELME PLANI

Ertuğrul Doğan, kulübün yaklaşık 24-25 yıldır biriken vergi borçlarına değindi ve bu borcun yanı sıra 1 milyar TL seviyelerinde piyasa borcunun bulunduğunu ifade etti. “Kendi iş hayatımda planlamalar yapıyorum. İlk göreve geldiğimiz günden bu yana, önümüzdeki yıl bu borcun kapatılması için bir hazırlık yaptık” diyen Doğan, gelecekte borçsuz bir Trabzonspor’u hayal ettiklerini belirtti. “Nasip olursa bu göreve devam edersek, önümüzdeki yıl bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

GELİR-GİDER DENGESİNE DİKKAT

Doğan, Trabzonspor’un gelir-gider dengesizliğine de dikkat çekerek, “Gelirlerimiz ile giderlerimiz arasında 50 milyon Euro’luk bir fark var. Eğer bu durumu düzeltmezsek, aynı borç sorunu birkaç yıl içerisinde tekrar gündeme gelecektir” dedi. Trabzonspor’un en önemli konularından birinin bu dengenin sağlanması olduğunu ifade etti. Ayrıca, kulüp olarak gelir getirecek projeleri geliştirmek zorunda olduklarını vurguladı.

ŞENOL GÜNEŞ’E DESTEK VE GÜVEN

Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştıklarını belirterek, Güneş’in büyük bir başarı ve deneyim sahibi olduğunu söyledi. “Şenol Güneş’e sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Takımımızın hedeflediği başarı yollarında önemli adımlar atmak zorundayız” diye konuştu. Saha içinde daha iyi sonuçlar elde etmek için herkesi desteklemeye çağırdı.

TARAFTARLARA ÖZEL ÇAĞRI

Başkan Doğan, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, stadyuma destek vermeye davet etti. “Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. 90 dakika boyunca takımlarını desteklemeleri gerekiyor” diyen Doğan, sahada duruma müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Trabzon’u ziyaret edeceğini ve misafirperverliğin önemli olduğunu belirtti. “Maçın sonucunda kazanan Trabzonspor olacak ve yeni bir seriye başlayacağız” ifadesinde bulundu.