Trabzonspor’da Fatih Tekke Ücretine Zam Yapıldı

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA GELİŞME

Süper Lig’de 18 hafta geride kalırken, Trabzonspor’un ligde topladığı 38 puanla 3. sırada yer aldığı ifade ediliyor. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda mücadele eden bordo-mavili ekipte, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibi için önemli bir gelişme yaşandı.

ÜCRETİNDE YAPILAN İYİLEŞTİRME

Trabzonspor, Kamuoyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Fatih Tekke ile olan sözleşmesinde ücret kısmında düzenlemeye gittiğini bildirdi. Açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.” denildi. Yapılan yeni anlaşmaya göre, Tekke ve ekibinin maaşı Ocak 2026’dan itibaren aylık net 7.5 milyon TL olarak belirlenmiş ve yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olarak revize edilmiştir.

MEVCUT SÖZLEŞMEDE ZAM HAREKETİ

Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke ve ekibiyle 13 Mart 2025 tarihinde 4.5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Önceden yıllık 30 milyon lira alacağı duyurulan Tekke ve ekibi, henüz bir yıl dolmadan maaşına zam yapılmasıyla dikkatleri üstüne çekti. Yeni maaşına dair bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirildi ve bu doğrultuda Tekke ve ekibi için belirlenen yeni maaş; aylık 7.5 milyon lira, yıllık 90 milyon lira olarak kaydedildi.

