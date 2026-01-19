Trabzonspor’da Fatih Tekke Ücretine Zam Yapıldı

Süper Lig’de 18 haftanın ardından 38 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü sırada yer alan Trabzonspor’da önemli bir gelişme yaşandı. Şampiyonluk hedefleyen bordo-mavili ekipte, teknik direktör Fatih Tekke ve teknik ekibinin maaşında artış yapıldığı bildirildi. Trabzonspor, sözleşme durumu hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden bilgilendirme gerçekleştirdi.

ÜCRETTE ARTIŞ

Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.” ifadesine yer verildi. Anlaşmaya göre; Fatih Tekke ve ekibinin maaşı, Ocak 2026’dan itibaren aylık net 7.5 milyon TL olarak belirlenmiş ve yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir.

MAAŞ ÜÇ KATINA ÇIKIYOR

Trabzonspor yönetimi, 13 Mart 2025 tarihinde Fatih Tekke ve ekibiyle 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı ve ilk olarak yıllık 30 milyon lira alacakları açıklanmıştı. Bir yıl dolmadan Tekke ve ekibinin maaşlarına zam yapılmış oldu. Yeni düzenlemeye göre, Fatih Tekke ve ekibi aylık 7.5 milyon lira, yıllık ise 90 milyon lira alacaklar.