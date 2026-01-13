Trabzonspor’da İkinci Yarının Planları Belirlendi

Trabzonspor, sezonun ikinci kısmı öncesi transfer süreçlerini ve idari düzenlemeleri bir araya gelerek değerlendirdi. Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim ve teknik ekip, İstanbul’da yapılacak olan yol haritası üzerinde ön önemli görüşmelerde bulundu. Toplantıya, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke katıldı.

TRANSFER SÜRECİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, ikinci yarı öncesinde teknik ve idari planlamaların yanı sıra yürütülen transfer süreci detaylıca ele alındı. Bordo-mavili ekibin sezon hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

KLÜPTEN AÇIKLAMALAR

Konu hakkında kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcımız İbrahim Şahinkaya, Takım Menajerimiz Emrah Tok ile Teknik Direktörümüz Fatih Tekke; bugün İstanbul’da bir araya gelerek devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar ele alınırken; takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.

