Trabzonspor’da Yabancı Kontenjanı Sorununa Çözüm Arayışı

SÜPER LİG’DE YABANCI KONTENJANI SORUNU

Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, Visca’nın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle dondurulmuş olmasına rağmen kadroda 15 yabancı oyuncu yer alıyor. Bordo-mavililer, 6 ila 9 Şubat tarihleri arasında oluşturacakları 14 kişilik yabancı kadrosunu bağlı oldukları federasyona bildirmek zorunda. Kulüpler bu süre zarfında oyuncu alım ve satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

YABANCI OYUNCU LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Trabzonspor’un kadrosundaki yabancı oyuncular arasında Onana, Lovik, Savic (sakat), Pina, Nwuiwu, Batagov, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Onuachu, Augusto ve Nwakaeme bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Visca’nın sözleşmesinin dondurulması sonrası, Kasımpaşa maçı öncesinde bordo-mavili ekipte TFF’ye lisans çıkarılması gereken yabancı sayısı 14 olarak belirleniyor. Bu durum, sakat olan Savic’in lisansının bağlı oldukları federasyona bildirileceği ihtimallerini de beraberinde getiriyor.

YETKİLİLER İKİ SEÇENEK ÜZERİNDE DURUYOR

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde Trabzonspor’un önünde iki ana seçenek mevcut. Kulüp, ya oyuncu satışı veya kiralama yoluna gidecek ya da bir yabancı futbolcunun lisansını TFF’ye bildirmeyecek. Yönetim, yabancı kontenjanı sorununu kalıcı hale getirebilmek adına transfer çalışmaları da yürütüyor.

SON TARİH BELLİ OLDU

Yabancı kontenjanı ile ilgili net bir çözüm üretmesi için Trabzonspor’un 6 ila 9 Şubat arasına kadar süresi bulunuyor. Bu tarihe kadar kadrodan herhangi bir ayrılık yaşanmaması halinde, bordo-mavili takımın en az bir yabancı futbolcunun lisansını TFF’ye bildirmeme yoluna gideceği öngörülüyor. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesinin fesih edilmesi de gündemde olan alternatifler arasında yer alıyor.

SIRADA SAKAT OYUNCULAR VAR

Mevcut durumda, lisansı bildirilmemesi muhtemel isimler arasında sakatlığı süren Savic ve Nwakaeme öne çıkıyor. Teknik heyetin, kısa vadede takıma bir katkı sağlayamayacak olan oyuncular üzerinden geçici bir çözüm geliştirmesi bekleniyor. Savic’in sakatlığı, Kasımpaşa karşısında oynayamaması sebebiyle TFF’ye lisansının verilmemesine neden olacak. Ancak bu süreç, 6 ila 9 Şubat tarihleri arasında devam edebilir. Eğer bir ayrılık yaşanmazsa, Trabzonspor bir oyuncunun sözleşmesini daha donduracak veya fesih yoluna gidecek. Bu durumda, ilk aday olarak Nwakaeme öne çıkıyor.