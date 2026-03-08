Trabzonspor’dan Benjamin Bouchouari Açıklaması Geldi

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Benjamin Bouchouari’nin sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Beşir, “Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerini kullandı.