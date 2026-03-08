Trabzonspor’dan Benjamin Bouchouari Açıklaması Geldi

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Benjamin Bouchouari’nin sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Beşir, “Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerini kullandı.
FLAŞ FLAŞ FLAŞ
Gündem
Fenerbahçe 90+5’te Güçlü Bir Geri Dönüş Yaptı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u son dakikada bulduğu golle yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.
Gündem
Fenerbahçe Taraftarından Mert Müldür’e Sert Protesto
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta, ilk yarıda ilginç bir olay meydana geldi. Maçın seyircilerinde büyük bir heyecan yarattı.
Gündem
Gelişen Piyasalarda Satış Dalgası ve Yatırımcı Beklentileri
ABD-İsrail-İran çatışmasının 9. gününde piyasalarda sert düşüşler yaşandı. Hisse senetleri ve para birimleri değer kaybederken, enerji fiyatları ve jeopolitik riskler piyasaları etkilemeye devam ediyor.
Gündem
Bitcoin’de Kısa Vadeli Riskler Artıyor
Bitcoin'de teknik göstergeler, kısa vadede artan riskleri gösteriyor. Analistler, 70 bin dolardaki kritik seviyenin aşılmasının düşüş baskısını azaltacağını belirtiyor.
Gündem
İsrail’de Tahliye Koridoru Açılsa Da Bilet Fiyatları Yükseldi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından savaş 9. gününde tırmanarak devam ediyor. Türkiye, turistler için tahliye koridorları açarken, uçuş fiyatları 400-500 dolara yükseldi. Sivil kayıp sayısı 1332'yi buldu.