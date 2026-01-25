Trabzonspor’dan Galatasaray’a Olay Yanıt Oulai Paylaşımı

Trabzonspor, Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan Christ Oulai için ilgi çekici bir açıklamada bulundu. Galatasaray, Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma öncesi “Soyunma odamız hazır.” ifadesiyle bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda özellikle 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı’nın yer alması dikkatleri üzerine çekti.

TRABZONSPOR’DAN ALINTI

Trabzonspor, Galatasaray’ın bu paylaşımını alıntılayarak, “Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir.” şeklinde bir mesaj yayımladı. Bordo-mavililer, paylaşımında Oulai’nin takımda giydiği 42 numaralı formanın fotoğrafını da ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trabzonspor’un bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 12 maça çıkan 19 yaşındaki Oulai, 2 gol ve 4 asistle dikkat çekici bir performans sergiliyor.