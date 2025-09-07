Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kiraladı

Trabzonspor, yeni sezonun başlangıcında gösterdiği başarıyı sürdürerek transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Beşiktaş’ta forma giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

AÇIKLAMALAR

Trabzonspor, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.”

Beşiktaş da benzer bir açıklama yaparak, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor’in satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ernest Muçi, Legia Varşova’dan Beşiktaş’a 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Arnavut futbolcu, Beşiktaş formasıyla toplamda 61 maça çıkarak 11 gol attı ve 4 asist yaptı. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Muçi’nin performansı, Trabzonspor ailesine katılmasıyla birlikte merakla bekleniyor.