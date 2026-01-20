Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı 14 Şubat’ta Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 20., 21. ve 22. hafta programını duyurdu. Buna göre Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın tarihi 14 Şubat Cumartesi olarak belirlendi.

20. HAFTA DÜZENLEMESİ

30 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Antalyaspor, Trabzonspor ile karşılaşacak. Aynı saatte Kasımpaşa, Samsunspor’u konuk edecek. 31 Ocak Cumartesi gününde ise 14.30’da Alanyaspor, Eyüpspor’u ağırlayacak. Daha sonra saat 17.00’de Başakşehir, Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Festivale, 20.00’de Göztepe ile Fatih Karagümrük ve Beşiktaş ile Konyaspor maçlarıyla devam edecek. 1 Şubat Pazar günü saat 17.00’de Gençlerbirliği, Gaziantep FK ile, 20.00’de ise Galatasaray, Kayserispor ile karşılaşacak. 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Kocaelispor, Fenerbahçe’yi konuk edecek.

21. HAFTADA OYNANACAK MAÇLAR

7 Şubat Cumartesi günü 14.30’da Fatih Karagümrük, Antalyaspor’u ağırlayacak. Aynı gün saat 20.00’de Samsunspor, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 8 Şubat Pazar günü 14.30’da Eyüpspor, Başakşehir’le, 17.00’de Konyaspor, Göztepe ile ve 20.00’de Çaykur Rizespor, Galatasaray ile mücadele edecek. 20.00’de Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacak. 9 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’de Kayserispor, Kocaelispor’u konuk edecek, aynı saatte Gaziantep FK, Kasımpaşa ile karşılaşacak. 20.00’de Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

22. HAFTA TAKVİMİ

13 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Galatasaray, Eyüpspor ile mücadele edecek. Saat 20.00’de Antalyaspor, Samsunspor’u konuk edecek. 14 Şubat Cumartesi günü 14.30’da Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile karşılaşacakken, 17.00’de Alanyaspor, Konyaspor ile sahada olacak. Saat 20.00’de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 15 Şubat Pazar günü saat 14.30’da Kocaelispor, Gaziantep FK ile, saat 17.00’de Göztepe, Kayserispor ile oynayacak ve 20.00’de Başakşehir, Beşiktaş ile mücadele ederek 22. hafta programını sonlandıracak. 16 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.