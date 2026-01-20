Trabzonspor Fenerbahçe Maçının Tarihi Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 20., 21. ve 22. hafta karşılaşmalarının takvimini duyurdu. Bu çerçevede, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçı 14 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

20. HAFTA TARİHLERİ

30 Ocak Cuma günü saat 20.00’de sahne alacak olan maçlar arasında Antalyaspor ile Trabzonspor ve Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise 14.30’da Alanyaspor ile Eyüpspor, 17.00’de Başakşehir ile Çaykur Rizespor, 20.00’de Göztepe ile Fatih Karagümrük ve aynı zamanda Beşiktaş ile Konyaspor maçları yer alacak. 1 Şubat Pazar tarihinde 17.00’de Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, 20.00’de ise Galatasaray ile Kayserispor mücadele edecek. 2 Şubat Pazartesi günü ise saat 20.00’de Kocaelispor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

21. HAFTA PROGRAMI

7 Şubat Cumartesi günü 14.30’da Fatih Karagümrük, Antalyaspor ile karşılaşacak. 20.00’de Samsunspor, Trabzonspor’u ağırlayacak. 8 Şubat Pazar günü ise 14.30’da Eyüpspor, Başakşehir ile; 17.00’de Konyaspor, Göztepe ile; 20.00’de Beşiktaş, Alanyaspor ile sahaya çıkacak. 9 Şubat Pazartesi günü 17.00’de Kayserispor, Kocaelispor ile; 20.00’de Gaziantep FK, Kasımpaşa ile; ayrıca Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

22. HAFTA DETAYLARI

13 Şubat Cuma günü 20.00’de Galatasaray, Eyüpspor ile; Antalyaspor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. 14 Şubat Cumartesi günü saat 14.30’da Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile; 17.00’de Alanyaspor, Konyaspor ile oynayacak. 20.00’de Trabzonspor, Fenerbahçe ile mücadele edecek. 15 Şubat Pazar günü saat 14.30’da Kocaelispor, Gaziantep FK ile, 17.00’de Göztepe, Kayserispor ile, 20.00’de ise Başakşehir, Beşiktaş ile karşılaşacak. 16 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ile oynayacak.