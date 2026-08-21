Trabzonspor Ferencvaros Maçı Canlı İzle | 20 Ağustos ATV Yayın Akışı ve Türksat Frekans Bilgileri

Bulanık bir televizyonda futbol maçı yayını görüntüsü
Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı bu akşam ATV'den canlı yayınlanacak.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Ferencvaros arasında oynanacak karşılaşma, bu akşam ATV ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak. 20 Ağustos tarihli ATV canlı yayın akışı, kesintisiz izleme sağlayan Türksat 4A frekans bilgileri ve maçın nasıl izleneceğine dair detaylar netleşti. Peki, Trabzonspor maçı nereden ve nasıl izlenir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Furkan Vakfı Soruşturmasında 62 Gözaltı, Hard Disklere El Konuldu

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.