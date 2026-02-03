Trabzonspor Fethiyespor Maçına Hazırlanıyor

trabzonspor-fethiyespor-macina-hazirlaniyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. haftasında Fethiyespor’u konuk ediyor. İlk maçı sahasında Alanyaspor’a 1-0 kaybeden, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor’u 6-1 yenerek 3 puana ulaşan bordo-mavililer, Fethiyespor’u mağlup ederek gruptan çıkma umudunu sürdürme peşinde. Peki, Trabzonspor-Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TRABZONSPOR’UN EKSİK OYUNCULARI

Maç öncesinde Trabzonspor’da 3 eksik oyuncu bulunuyor. Bordo-mavili ekibin, Fethiyespor ile oynanacak karşılaşmada Edin Visca, Stefan Savic ve Oleksandr Zubkov forma giyemeyecek.

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Trabzonspor ile Fethiyespor maçı, 3 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek. Papara Park’ta oynanacak olan mücadele, saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşmayı Fatih Tokail yönetecek. Trabzonspor-Fethiyespor karşılaşması A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

