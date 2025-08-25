Trabzonspor, İlk Üç Maçta Kayıpsız

TRABZONSPOR’UN BAŞARILI FORMA GRAFİĞİ

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada oynadığı tüm karşılaşmaları 1-0’lık skorlarla kazanan Trabzonspor’da keyifler yerinde. Puanını 9’a çıkararak, maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl sonra Süper Lig tarihinde ilk 3 maçta kalesini gole kapatıp sahadan galip ayrılmayı başardı. Böylece Karadeniz ekibi, lig tarihinde gol yemeden başlayan üçüncü takım olarak tarihine adını yazdırıyor.

UĞURCAN’DAN KRİTİK PERFORMANS

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda çıktığı 3 maçta kalesinde gol görmedi. Milli kaleci, Antalyaspor karşısındaki kritik kurtarışlarının yanı sıra diğer iki karşılaşmada da takımının galibiyetinde önemli bir rol üstlendi.

SAVIC’TEN GALİBİYET GOLÜ

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü, stoper Stefan Savic kaydetti. Nisan 2021’den bu yana (Atletico Madrid formasıyla) ilk kez ligde gol sevinci yaşarken, bordo-mavili forma ile de kritik bir başlangıç yaptı.

BELÖZOĞLU’NDAN YENİ BİR YENİLGİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım olan Trabzonspor’a karşı bir yenilgi daha aldı. Bordo-mavililer, Belözoğlu’nun çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı maçlarda 5. galibiyetini elde etti.