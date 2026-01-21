Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını devam ettiriyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı. Antrenmanın ilk kısmında ısınma çalışmaları gerçekleştirilirken, sonrasında 5’e 2 pas çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

ONUACHU GERİ DÖNDÜ

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile yarışarak turnuvayı 3. sırada tamamlayan Paul Onuachu, Trabzon’a geri döndü. Golcü oyuncu, takımının Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladığı sırada moralli bir şekilde antrenmana katıldı. Onuachu’nun dönüşüyle birlikte takımda bulunan Nijeryalı oyuncu sayısı 3’e yükselmiş oldu. Nwakaeme, Onuachu ve Chibuike Nwaiwu birlikte poz vererek, keyifli anlar yaşadı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını, 22 Ocak Perşembe günü saat 13.00’te gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak maç saatinin gelmesini bekleyecek.