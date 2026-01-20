Trabzonspor Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

trabzonspor-kasimpasa-maci-icin-hazirliklarini-surduruyor

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarını devam ettiriyor. Antrenmanın ilk kısmında ekip, ısınma hareketleri yaptı. Isınma seansının ardından takım, rondo oyunu oynadı ve hazırlık, pas ile taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

DÜN KONUŞULAN ANTRAMAN

Bordo-mavililer, antrenman programına bugün saat 13.00’te gerçekleştirilecek olan çalışma ile devam edecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

