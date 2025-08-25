Trabzonspor, Kayıpsız Yola Devam Ediyor

TRABZONSPOR’UN ÜST ÜSTE GALİBİYETLERİ

Süper Lig’de geride kalan 3 hafta boyunca oynadığı tüm maçları 1-0’lık skorla kazanarak keyifleri yerine getiren Trabzonspor, puanını 9’a çıkardı. Bu başarıyla maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl sonra Süper Lig’deki ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi ayrıca, lig tarihinde gol yemeden başlayan 3’üncü takım olma unvanını elde etti.

UĞURCAN’IN BAŞARISI

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde bir sezonda çıktığı ilk 3 maçta kalesinde gol yememe başarısını gösterdi. Milli file bekçisi, özellikle Antalyaspor maçında kritik kurtarışlarıyla öne çıkarak takımının bu galibiyetinde önemli bir rol üstlendi.

SAVIC İLK GOLÜNÜ ATTIKTAN SONRA

Antalyaspor karşısında Trabzonspor’un galibiyetini getiren gol stoper Stefan Savic’ten geldi. Nisan 2021’den bu yana (Atletico Madrid formasıyla) ligde attığı ilk golle sevinç yaşayan Savic, bordo-mavili formayla da ilk golünü kaydetti.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN GAZİ HİKAYESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup olduğu takıma, yani Trabzonspor’a karşı bir yenilgi daha aldı. Bordo-mavililer, Belözoğlu’nun çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı maçlarda 5. galibiyetini elde etti.