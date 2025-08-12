Spor

Trabzonspor, Kocaelispor’u 1-0 Yendi

trabzonspor-kocaelispor-u-1-0-yendi

TRABZONSPOR’UN SEZONA GALİBİYETLE BAŞLAMASI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yeni rakibi Kocaelispor ile karşılaştı. Bordo-mavili takım, Onuachu’nun attığı golle maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdı. Bu önemli mücadele, hakem Çağdaş Altay tarafından yönetildi. Trabzonspor’un kadrosuna yeni katılan Kazeem Olaigbe ve Wagner Pina, Kocaelispor maçıyla birlikte ilk defa resmi bir karşılaşmada bordo-mavili formayı giydi.

72 GÜNLÜK ARADAN SONRA LİG MAÇINA ÇIKMA

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra Süper Lig’e geri döndü. Önceki sezonu 30 Mayıs’ta Antalyaspor deplasmanında sonlandıran ekip, sezonun açılış maçında evinde taraftarının önünde galip gelerek moral buldu.

ONUACHU, TARAFTARLA YENİDEN BULUŞTU

Karadeniz ekibinde 2023-2024 sezonunda kiralık olarak görev yapan Paul Onuachu, bu sezon başında takıma geri döndü ve uzun bir aradan sonra taraftarlarıyla tekrar buluştu. Nijeryalı futbolcu, en son 23 Mayıs 2024’te Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde forma giymişti ve 444 gün aradan sonra yeniden bordo-mavili formayı giyerek gol atmayı başardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’de Hava Sahasında Rekor Uçuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Ağustos 2025'te Türk hava sahasında 1873 transit uçuş gerçekleştiğini ve böylece rekor kırıldığını açıkladı.
Gündem

Bagjan Oktyabr, İstanbul’da “Ruh Terapisi” ile sahne alacak

Kazak müzisyen Bagjan Oktyabr, "Ruh Terapisi" konseriyle 2 Eylül'de Harbiye'de sahne alacak. Ağustos ayında ise Denizli, Antalya, Ankara ve İzmir'de performans sergileyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.